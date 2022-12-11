Fransız kaleci Hugo Lloris tarihe geçti

Fransa Milli Futbol Takımı kalecisi Hugo Lloris, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde oynadığı İngiltere maçında ülke tarihine geçti.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 09:04
Fransız kaleci Hugo Lloris tarihe geçti
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İngiltere karşısında Fransa kalesini koruyan Hugo Lloris, bu maçla Fransa Milli Futbol Takımı'nda en çok forma giyen futbolcu olarak tarihe geçti.

Milli formayı 143. kez giyen 35 yaşındaki deneyimli kaleci, bu alanda rekoru elinde tutan Lilian Thuram'ı geride bıraktı.

Lloris, 143 maçta 86 galibiyet, 33 beraberlik görürken, 118 kez de kaptan olarak sahaya çıktı.


2022 Dünya Kupası fransa Hugo Lloris ingiltere

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