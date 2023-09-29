Fransız yıldız Alexis Beka Beka'dan intihara teşebbüs!
Tranfer döneminde adı Süper Lig ekipleri ile anılan Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Nice A8 otoyolu üzerinde intiharam teşebbüs ediyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice takımında forma giyen 22 yaşındaki Alexis Beka Beka Nice A8 otoyolu üzerindeki Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs etti.
Fransız basınına yer alan haberlere göre, 22 yaşındaki Beka Beka için polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çabaları hala sürüyor.
22 yaşındaki futbolcunun, sevgilisinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu ve bu nedenle intihara meyilli olduğu aktarıldı.
Beka Beka'nın formasını giydiği Nice takımı oyuncunun bulunduğu yere psikolog gönderdiği iddialarıda fransız basınında yer alıyor.
Nice takımı gerçekleşecek bütün basın toplantılarını ileri bir tarihe erteledi.
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