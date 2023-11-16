Fransız yıldızdan Real Madrid'e kötü haber! 2023 yılında forma giyemeyecek...
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Fransız oyuncu Eduardo Camavinga milli takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Genç yıldızın 2023 yılında forma giymesi beklenmiyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son iki maçında Cebelitarık ve Yunanistan'la karşılaşacak Fransa'da Eduardo Camavinga sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldı.
Fransa Futbol Federasyonu, Camavinga'nın kamptan ayrıldığını duyurdu.
EN AZ 8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
Camavinga ve Ousmane Dembele, antrenmandaki bir pozisyonda çarpışmış ve Camavinga dizinden sakatlanmıştı.
İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde ise Eduardo Camavinga'nın en az 8 hafta sahalardan uzak kalacağı ve 2023'te forma giymesinin beklenmediği belirtildi.
Kadrodan çıkarılan Camavinga'nın yerine ise Nice'ten Khephren Thuram kadroya dahil edildi.
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