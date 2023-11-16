Fransız yıldızdan Real Madrid'e kötü haber! 2023 yılında forma giyemeyecek...

Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:03

Güncelleme: 16.11.2023 - 17:03

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son iki maçında Cebelitarık ve Yunanistan'la karşılaşacak Fransa'da Eduardo Camavinga sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldı.

Fransa Futbol Federasyonu, Camavinga'nın kamptan ayrıldığını duyurdu.

EN AZ 8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Camavinga ve Ousmane Dembele, antrenmandaki bir pozisyonda çarpışmış ve Camavinga dizinden sakatlanmıştı.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde ise Eduardo Camavinga'nın en az 8 hafta sahalardan uzak kalacağı ve 2023'te forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

Kadrodan çıkarılan Camavinga'nın yerine ise Nice'ten Khephren Thuram kadroya dahil edildi.