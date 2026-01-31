Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

31.01.2026 12:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemini kapsadığını belirtti.

Mehmet Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon lira olduğunu belirtildi.

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin 30 Kasım 2025 itibariyle borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğu açıklandı. Borcun 30 Kasım'daki kurla Euro üzerinden karşılığının 563 milyon Euro olduğu belirtildi. 

Kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 87 milyon lira olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili giderlerin 1 milyar 962 milyon lira, gelirlerin de 1 milyar 530 lira olduğunu kaydetti.

İlgili Konular: #borç #fenerbahçe #Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu

İlgili Haberler

Fenerbahçe, yıldız oyuncu için Atalanta’yla anlaşmaya yakın: Adım adım Lookman
Fenerbahçe, yıldız oyuncu için Atalanta’yla anlaşmaya yakın: Adım adım Lookman Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışırken, N’Golo Kante ve genç forvet adayları için de görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Mert Hakan Yandaş'a destek!
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Mert Hakan Yandaş'a destek! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kaptan Mert Hakan Yandaş'a destek açıklaması yaptı.
Ünlü gazeteci maliyetini duyurdu: Fenerbahçe'de Sidiki Cherif gelişmesi!
Ünlü gazeteci maliyetini duyurdu: Fenerbahçe'de Sidiki Cherif gelişmesi! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Angers forması giyen santrfor Sidiki Cherif'i kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.