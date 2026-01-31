Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemini kapsadığını belirtti.

Mehmet Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon lira olduğunu belirtildi.

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin 30 Kasım 2025 itibariyle borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğu açıklandı. Borcun 30 Kasım'daki kurla Euro üzerinden karşılığının 563 milyon Euro olduğu belirtildi.

Kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 87 milyon lira olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili giderlerin 1 milyar 962 milyon lira, gelirlerin de 1 milyar 530 lira olduğunu kaydetti.