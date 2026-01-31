Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko'dan Karşıyaka'ya 36 sayı fark

Fenerbahçe Beko'dan Karşıyaka'ya 36 sayı fark

31.01.2026 17:31:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Beko'dan Karşıyaka'ya 36 sayı fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'yı 91-55 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında  Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka ile karşılaştı.

İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçı Sarı-Lacivertliler 91-55 kazandı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner

Karşıyaka: Sokolowski 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 2, Moody 5, Young 7, Serkan Menteşe, Bishop 11, Egemen Yapıcı 2, Ege Özçelik 3, Yalın Yıldız 2, Mert Celep

Fenerbahçe Beko: Wilbekin, Horton-Tucker 16, Tarık Biberovic 16, Jantunen 9, Birch 4, Bacot 9, Metecan Birsen 5, Baldwin, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 24, De Colo 2, Onuralp Bitim 6

1.⁠ ⁠Periyot: 16-19

Devre: 26-48

3.⁠ ⁠Periyot: 40-73

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #Karşıyaka #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Mert Hakan Yandaş'a destek!
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Mert Hakan Yandaş'a destek! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kaptan Mert Hakan Yandaş'a destek açıklaması yaptı.
Ünlü gazeteci maliyetini duyurdu: Fenerbahçe'de Sidiki Cherif gelişmesi!
Ünlü gazeteci maliyetini duyurdu: Fenerbahçe'de Sidiki Cherif gelişmesi! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Angers forması giyen santrfor Sidiki Cherif'i kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğu belirtildi.