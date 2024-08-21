Fransızlar duyurdu: Fenerbahçeli Luan Peres'e sürpriz talip!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Brest'in, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Luan Peres'e talip olduğu ileri sürüldü.
Transfer çalışmalarının yanı sıra takımda düşünülmeyen oyuncuları da elinden çıkartmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fransa merkezli L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoper Luan Peres'e Ligue 1 ekiplerinden Brest talip oldu.
SAKATLIKLAR PERFORMANSINI ETKİLEDİ
Haberde, Brest'in savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü ve Luan Peres'i adaylardan biri olarak değerlendirdiği kaydedilirken, oyuncunun son 2 sezonda yaşadığı sakatlıkların performansını etkileyebileceğine yer verildi.
Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 23 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Luan Peres, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.
Spor Haberleri
- Chelsea'den sürpriz kadro dışı kararı!
- Lugano'dan flaş Beşiktaş paylaşımı: '10 ay önce...'
- Efsane futbolcudan Kenan Yıldız sözleri!
- Kamp kadrosu belli oldu!
- Fenerbahçeli oyuncuya sürpriz talip!
- Portekizli yıldız imzayı attı: Maliyeti ortaya çıktı!
- Nijeryalı oyuncudan flaş Fenerbahçe sözleri!
- Trabzonspor'dan sözleşme fesih kararı!
- Eroğlu'ndan sitem: 'Biz Paris'te madalya kovalarken...'
- 19 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizinden öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Eren Erdem partisinden istifa etti!
- Öğrenciler okul çıkışı Kuran Eğitim Merkezi'ne gidecek
- 16 yaşındaki çocuk 'fotoğraf' yüzünden öldürüldü!
- İnsanların ölmeyi 'unuttuğu' ada, 50 km uzağımızda!
- Konuşmakla mı tehdit etti?
- Suavi’den ilk açıklama geldi!
- AKP'li Metiner'den Erdoğan'a açık soru
- İlkay Gündoğan'ın yeni adresini duyurdular!
- Uzman olmadan koltuğu kaptı
- Kadını sokak ortasında darbeden erkek tutuklandı