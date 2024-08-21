Fransızlar duyurdu: Fenerbahçeli Luan Peres'e sürpriz talip!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Brest'in, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Luan Peres'e talip olduğu ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 17:31
Fransızlar duyurdu: Fenerbahçeli Luan Peres'e sürpriz talip!
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Transfer çalışmalarının yanı sıra takımda düşünülmeyen oyuncuları da elinden çıkartmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fransa merkezli L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoper Luan Peres'e Ligue 1 ekiplerinden Brest talip oldu.

SAKATLIKLAR PERFORMANSINI ETKİLEDİ

Haberde, Brest'in savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü ve Luan Peres'i adaylardan biri olarak değerlendirdiği kaydedilirken, oyuncunun son 2 sezonda yaşadığı sakatlıkların performansını etkileyebileceğine yer verildi.

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 23 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Luan Peres, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.


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