Fransızlar duyurdu: Fenerbahçeli Luan Peres'e sürpriz talip!

Yayınlanma: 21.08.2024 - 17:31

Güncelleme: 21.08.2024 - 17:31

Transfer çalışmalarının yanı sıra takımda düşünülmeyen oyuncuları da elinden çıkartmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fransa merkezli L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoper Luan Peres'e Ligue 1 ekiplerinden Brest talip oldu.

SAKATLIKLAR PERFORMANSINI ETKİLEDİ

Haberde, Brest'in savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü ve Luan Peres'i adaylardan biri olarak değerlendirdiği kaydedilirken, oyuncunun son 2 sezonda yaşadığı sakatlıkların performansını etkileyebileceğine yer verildi.

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 23 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Luan Peres, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.