Fransızlar duyurdu: Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı çifte kupada kilit rol oynayan Victor Osimhen, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün bonservisini almak için hamle yapmayı planlıyor ancak Suudi Arabistan kulüpleriyle maddi anlamda rekabet etmeleri oldukça zor görünüyor.

FRANSIZLAR DUYURDU

Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin güçlü ekiplerinden Al Hilal, Victor Osimhen'le temas kurdu.

Haberde, Al Hilal'in oyuncuya son derece cazip bir maaş teklifi sunduğu ve Osimhen'i ikna etmeye yakın olduğu aktarıldı.

Yıldız futbolcunun, Suudi ekibinin önerisine sıcak baktığı ve kısa süre içinde kararını vermesinin beklendiği ifade edildi.

40 MAÇTA 44 GOLE KATKI

Galatasaray cephesinin durumu yakından takip ettiği belirtilirken, Osimhen'in geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı iki kupada büyük pay sahibi olan Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 40 maçta 36 gol attı ve 8 asist yaptı.



