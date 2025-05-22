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Galatasaray'da Florya İhalesi yeniden ertelendi!

Galatasaray'da Florya İhalesi yeniden ertelendi!

22.05.2025 15:55:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da Florya İhalesi yeniden ertelendi!

Galatasaray Kulübü, Florya İhalesinin bir kez daha ertelendiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda, ihale işlemi normal şartlarda yarın (cuma) yapılacaktı.

Galatasaray'da Florya İhalesi bir kez daha ertelendi.

Sarı-kırmızılılar, 9 Mayıs'ta 23 Mayıs'a ertelenen ihalenin bu kez 30 Mayıs'a ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Konu: Taşınmazın arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle satılması işine ait ihalenin ikinci oturumunun ertelenmesi hakkında.

Kulübümüz tarafından ilan edilen İstanbul İli Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesi, 292 Ada, 243 Parselde kayıtlı taşınmazın ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATILMASI İŞİNE AİT İHALE kapsamında teklif dosyası sunan isteklilerden ihaleye ilişkin değerlendirme ve çalışma süreçleri yönünden ek süreye ihtiyaç duyulduğunun belirtilmesi üzerine ihalenin daha sağlıklı ve verimli gerçekleşebilmesi amacıyla ikinci oturumun 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 15.00'e ertelenmesine karar verilmiştir."

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