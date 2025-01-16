Fransızlar duyurdu! Wilfried Zaha, imzaya gidiyor!
Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Charlotte'ye gidiyor. Fildişili futbolcuya cuma günü için seyahat izni verildi.
Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın yeni adresi MLS oluyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Lyon, Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedecek ve Fildişili futbolcu MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralanacak. Zaha'nın Charlotte'ye 18 ay kiralanacağı belirtildi.
Lyon'un, Zaha'ya transfer için cuma günü seyahat izni verdiği aktarıldı.
Lyon'da bu sezon 7 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Etiketler: #wilfried zaha #galatasaray #lyon #Charlotte
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