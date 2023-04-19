Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray ile rekabet zor'

Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:14

Güncelleme: 19.04.2023 - 09:19

Galatasaray, deplasmanda Alanayspor'u 4-1 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray'ın galibiyetini köşelerinde değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Galatasaray’ın pozisyon fakiri olduğu kısır oyunda, “sürpriz gol” Icardi’den geliyor. 42. dakikada Mertens’in asistini ustaca ağlara yolluyor. Gerçi Icardi söz konusu olduğunda çok da sürpriz denemez. Bu golle beraber, tablo değişiyor. İlk yarıda “aktif dinlenmesini” tamamlayan Sarı-Kırmızılı ekip ikinci devrede direksiyonu devralıyor. Alanyaspor oyundan düşmese de gol yollarında çok da üretken değil. Üzerine Galatasaray’ın Mertens (48) ve Rashica (63) ile bulduğu gollere de engel olamıyor. Galatasaray, oynayacağı zorlu maçlar öncesinde liderlik koltuğunun verdiği özgüvenle, Alanyaspor mücadelesini sürprizsiz olarak geçiyor." (Cumhuriyet)

"MAÇIN PATRONU OLMAYI BİLDİ"

Uğur Meleke: "Galatasaray’ın da bu sezonki farkı bu galiba: Ligin en formda kalecisine, en formda stoper ikilisine, en formda ön liberosuna ve santrforuna sahipler. Bir maçı Icardi, birini Mertens, bir diğerini Kerem alıp koyabiliyor cebine. Hem organizasyonunuz istikrarlı, hem de bireysel form durumlarınız stabilse, şampiyonluk hikayeleri de genelde böyle yazılıyor zaten." (Hürriyet)

Attila Gökçe: "Okan Buruk Mike Hammer maceralarını okudu mu, Spillane’i biliyor mu? Bilmiyoruz. Ayrıca futbolu Spillane’den öğrenecek hali de yok. O zaten biliyor sakatlık ve ceza durumları yoksa kazanan takımın kolay kolay değişmeyeceğini. Geçen hafta Kayserispor’a yarım düzine gol atan takım, aynen Alanya deplasmanında da sahadaydı. Koştu, zaman zaman duraladı ama yine de maçın patronu olmayı bildi Galatasaray…" (Milliyet)

"DAHA FAZLASINI DA ATABİLİRLERDİ"

Osman Şenher: "Galatasaray, Mertens’in de dönmesiyle gücünü ikiye katladı. Geçen hafta Kayserispor karşısında altı golle galip geldiler. Dün gece Alanya gibi zor bir deplasmanda dört gol atarak üç puanı aldılar. Daha fazlasını da atabilirlerdi, takım kendini fazla sıkmadı. Teknik Direktör Okan Buruk’un sistemi oturmuş. Defansı, orta sahası ve forveti olmak üzere bütün futbolcular rakibe baskı yapıp gol atmak istiyorlar." (Milliyet)

Necati Ateş: "Galatasaray kazandığı maçların yüzde 90'ında iyi oynayarak kazandı puanlarını. Ayrıca çok da gol attılar, ligde toplam 20. gollerini yediler. Atanın tutanın iyi. Başka bir oyun oynuyor Galatasaray. Ben bir teknik adam olarak ilk yarıda Galatasaray'ı beğenmedim. İhtiyacın olduğunda Icardi sahneye çıkıyor ve harika bir gol atıyor."

"BU GALATASARAY'LA REKABET DE ZOR"

Nihat Kahveci: "Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum onlar da kazanıyor, yarışın içinde tutuyorlar kendilerini. Çok istedikleri oyunu oynamıyorlar ama 18'de 17 yapmış bir takımla rekabet etmek de kolay değil. Galatasaray seviyeyi aldı Pluton'a kadar götürdü. Fenerbahçe de bekliyor ne zaman puan kaybedecekler diye. Bundan sonra Fenerbahçe Karagümrük maçını bekleyecek, sonra Beşiktaş deplasmanı beklenecek. Beklerken de kazanman gerekiyor. Bakalım nereye kadar devam edecek"

Kemal Aslan: "Galatasaray tarafından beklenen oyun ve performansı gördük. Deplasmanda Galatasaray galibiyetleriyle birlikte tek haneli gol yiyen takım, deplasmanda gol yemiyorlar. Böyle olunca tabelaya sürekli galibiyet yazılıyor"