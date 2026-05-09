Fred 2 golle yıldızlaştı: Fenerbahçe, Konya'da farklı kazandı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Fred, 56. dakikada Archie Brown ve 71. dakikada Fred attı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 73 puana yükseldi. Konyaspor, 40 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Konyaspor 0-3 Fenerbahçe

79' OFSAYT BAYRAĞI KALKTI! Fenerbahçe’de orta alanda yapılan baskı sonrası topu kazanan İsmail’in şutunda savunmadan seken top Talisca’nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu, müsait pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

77' PENALTI İPTAL! Hakem Atilla Karaoğlan, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti.

75' PENALTI! Konyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Andouzana’nın ortasında kaleci Mert’ten seken topa Jo Jin-Ho gelişine vurdu, Mert gole izin vermedi. Dönen topu kontrol etmek isteyen Jo Jin-Ho, Fred’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

71' GOL | Mert Müldür'ün ceza sahası sağ çaprazından içeri çevirdiği topu Fred boş kaleye gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.

56' GOL | Fenerbahçe'nin soldan kullandığı kornerde Archie Brown kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

46' Fenerbahçe'de ikinci yarı Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan oyundan çıkarken, Yiğit Efe Demir ile Archie Brown oyuna dahil oldu. Konyaspor'da ise Uğurcan yerine Bazoer oyuna girdi.

45' Fred'in sağ kanattan kestiği ortaya Kerem Aktürkoğlu gelişine vurdu, kaleci Bahadır topu çelmeyi başardı.

41' Andzouana ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, top üstten auta gitti.

40' GOL İPTAL! Levent Mercan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Oosterwolde kafayla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

35' Musaba ceza sahası sağ çaprazından sol ayağıyla şutunu çekti, top üstten dışarı çıktı.

23' Fenerbahçe'de Fred itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

20' Talisca ceza sahası dışından şansını denedi, top kaleci Bahadır'ın üzerine gitti.

13' GOL | Kerem'in pasında Talisca topun üzerinden atladı. Topla buluşan Fred kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

12' Enis Bardhi ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7' Fenerbahçe, ceza sahası sağ çaprazından Talisca ile frikik kullandı, top barajda kaldı.

6' Konyaspor'da Adil, sağ taraftan koşu yapan Musaba'ya arkadan yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

5' Konyaspor hızlı atağında Olaigbe sağına çekip şutunu çekti ancak top savunmadan döndü.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.