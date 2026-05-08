Zalgiris'i 3-1 ile geçti... Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırdı

8.05.2026 22:33:00
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off karşılaşmasında konuk olduğu Zalgiris'i uzatmalara giden maçta 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek adını Final Four'a yazdırdı.

Basketbol Avrupa Ligi play-off'larında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i uzatma bölümü sonunda 94-90 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e kaldı.

Zalgirio Arena'da oynanan play-off serisi dördüncü maçına iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-20 önde kapatırken devre sonunda soyunma odasına 47-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve skorda öne geçen Zalgiris, son periyoda 62-61 üstün girdi.

Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken normal süre 80-80 eşitlikle sona erdi ve müsabaka uzatmaya gitti.

Uzatma bölümüne iyi başlayan ve 90-83 öne geçen Fenerbahçe Beko, maçı da 94-90 kazandı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla seriyi 3-1 kazanarak 8. kez Dörtlü Final biletini aldı.

Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'de Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile finale yükselme mücadelesi verecek.

Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

