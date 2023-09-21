Fred: 'Crespo ile işim daha kolay'

Yayınlanma: 21.09.2023 - 23:29

Güncelleme: 21.09.2023 - 23:29

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı yıldız, "Öncelikle takımın performansında dolayı mutluyum. Takım olarak çok çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Kendim ve takım adına güzel bir maç oldu. Kazanma serisine devam etmek istiyoruz. Şimdi yapacağımız şey dinlemek ve hafta sonundaki maça hazırlanmak" ifadelerini kullandı.

Fred, "Takım için iyi olduğunu düşünüyorum. Kadroda olan her oyuncunun kendisini hazır tutması gerekiyor. Bugün de bunun göstergesi oldu. Oynayan herkes elinden geleni yapıyor." açıklamasını yaptı.

Nordsjaelland'a karşı yanyana oynadığı Crespo hakkında Fred, "Crespo gerçekten çalışkan bir oyuncu. Benim onunla aynı dili konuşmam sahada işleri kolaylaştırıyor. Hayranlık duyduğum bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı. Sadece onu değil, herkesi tebrik ediyorum. Oynayan herkes takıma yardım etmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Önemli olanın da bu olduğunu düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.