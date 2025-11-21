Fred'in alternatifi olarak belirlendi... Fenerbahçe, Tedesco'yu mest eden isim için harekete geçiyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.11.2025 12:09:00
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 8 numara pozisyonu için gündeme Alanyaspor forması giyen Maestro'nun geldiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Domenico Tedesco'nun da çok beğendiği oyuncu için nabız yoklamaya başladığı belirtildi.

Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğundaki ilk transfer döneminde nasıl bir politika izleyeceği merak konusu. Sarı-lacivertliler ocak ayı için çalışmalara şimdiden başlarken listede dikkat çeken bir isim olduğu aktarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Maestro ile ilgileniyor. Domenico Tedesco'nun 22 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve takıma büyük katkı sağlayacağı yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi.

Image

Fred'in alternatifi olarak genç bir futbolcuya yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe, Maestro'yu bu rol için uygun isim olarak görüyor.

Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösterilen Maestro'nun Alanyaspor ile 2029'a kadar sözleşmesi devam ediyor.

Angolalı futbolcu için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in nabız yoklamaya başladığı aktarıldı. Sarı-lacivertliler bonservisin yanı sıra transferde takas opsiyonlarını da kullanabilir.

