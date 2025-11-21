Fred'in alternatifi olarak belirlendi... Fenerbahçe, Tedesco'yu mest eden isim için harekete geçiyor!

Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğundaki ilk transfer döneminde nasıl bir politika izleyeceği merak konusu. Sarı-lacivertliler ocak ayı için çalışmalara şimdiden başlarken listede dikkat çeken bir isim olduğu aktarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Maestro ile ilgileniyor. Domenico Tedesco'nun 22 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve takıma büyük katkı sağlayacağı yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi.

Fred'in alternatifi olarak genç bir futbolcuya yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe, Maestro'yu bu rol için uygun isim olarak görüyor.

Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösterilen Maestro'nun Alanyaspor ile 2029'a kadar sözleşmesi devam ediyor.

Angolalı futbolcu için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in nabız yoklamaya başladığı aktarıldı. Sarı-lacivertliler bonservisin yanı sıra transferde takas opsiyonlarını da kullanabilir.