Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den 5 imza birden!

Fenerbahçe'den 5 imza birden!

20.11.2025 21:23:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe'den 5 imza birden!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, altyapıda forma giyen 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı takımlarında forma giyen 5 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımından Haydar Karataş ile 17 yaş altı takımında forma giyen Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlu, kendilerini profesyonel yapan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde futbol altyapı şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ozan Vural, futbol akademi genel koordinatörü Sedat Karabük ile futbol akademi değer yaratma ve geliştirme direktörü Tuncay Şanlı da yer aldı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #Altyapı

İlgili Haberler

Yerine gelecek isim belirlendi: Fenerbahçe'de Oosterwolde için ayrılık çanları çalıyor!
Yerine gelecek isim belirlendi: Fenerbahçe'de Oosterwolde için ayrılık çanları çalıyor! Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin ara transfer dönemi için İngiltere ve İtalya'dan teklifler aldığı ileri sürüldü. Sarı lacivertlilerin Oosterwolde'nin alternatifi olacak transferi ise şimdiden belirlediği iddia edildi.
Sadettin Saran:
Sadettin Saran: "Fenerbahçe'nin büyüklüğü sizler sayesinde" Ankara Fenerbahçeli İş Adamları Derneğinin (AFİDER) yeni merkezinin açılış töreninde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran konuştu.
Fenerbahçe Beko'dan Derya Yannier'e yeni sözleşme!
Fenerbahçe Beko'dan Derya Yannier'e yeni sözleşme! Fenerbahçe Beko, Genel Menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.