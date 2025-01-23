Fred: "Kazanmayı çok istedik"
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Kadıköy'de Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Fred, "Kazanmayı çok istedik" dedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kaldı.
Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı Fred, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kazanmayı çok istediklerini söyleyen Fred, "Şunu çok net söyleyebiliriz, kazanmayı çok istedik. Çok fazla şans yarattık, bu şansları değerlendirebilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Oyunu domine ettik. Rakibin yaptığı ofansif aksiyonlarda, bana göre iyi bir şekilde defans yaptık. Bugün kazanabilirdik. Yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanıp, o maçı da galibiyetle tamamlamaya çalışacağız." dedi.
Etiketler: #Fred #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #Olimpik Lyon
Spor Haberleri
- Yusuf Akçiçek: Ataklarımızı sonuçlandıramadık
- Fred: Kazanmayı çok istedik
- Viktoria Plzen, Anderlecht'in serisini bozdu
- Anadolu Efes, galibiyet hasretini fark atarak bitirdi
- Fenerbahçe'ye Amrabat ve Osayi'den kötü haber!
- Türk sporunda tarihi başarı: Aynı yılda iki büyük ödül!
- Galatasaray hakkında 'yasa dışı bahse teşvik' kararı!
- Türk Hava Yolları, adını dörtlü finale yazdırdı
- Fenerbahçe, Lyon ile evinde yenişemedi
- Anadolu Efes'te ayrılık! Justus Hollatz...
En Çok Okunan Haberler
-
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!
- Pul biberin içinden bakın ne çıktı!
- İspanya'da gündem Arda Güler
- Akşener cephesinden açıklama geldi
- Yürürlüğe giren yönetmelik yargıya taşındı
- ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’
- Meral Akşener ile ilgili çarpıcı iddia
- Devlet çökertilince!
- 'Sorumlu yok, utanma yok, insanlık yok...'