Fred: "Kazanmayı çok istedik"

Yayınlanma: 23.01.2025 - 23:15

Güncelleme: 23.01.2025 - 23:15

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kaldı.

Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı Fred, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanmayı çok istediklerini söyleyen Fred, "Şunu çok net söyleyebiliriz, kazanmayı çok istedik. Çok fazla şans yarattık, bu şansları değerlendirebilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Oyunu domine ettik. Rakibin yaptığı ofansif aksiyonlarda, bana göre iyi bir şekilde defans yaptık. Bugün kazanabilirdik. Yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanıp, o maçı da galibiyetle tamamlamaya çalışacağız." dedi.