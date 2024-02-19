Fred ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe'de Fred'in sahaya dönüş tarihi ne zaman?

Fred'in ne zaman döneceğiyle ilgili Fenerbahçeli taraftarların sorgulamaları sürüyor. Peki, Fred ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe'de Fred'in sahaya dönüş tarihi ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:05
Fred ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe'de Fred'in sahaya dönüş tarihi ne zaman?
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Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fred ciddi bir sakatlık sürecine girmişti. Takımıyla bir süredir maça çıkamayan Fred'in yeniden sahalara döneceği tarih taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fred ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe'de Fred'in sahaya dönüş tarihi ne zaman?

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FRED NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Fred, 19 Şubat'ta bir kez daha MR kontrolüne girecek ve ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak. İyileşme hızıyla ilgili sevindiren gelişmeler veren Fred'in 25 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak olan Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alması ve forma giymesi bekleniyor.

FRED'E NE OLDU?

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred'in 4-6 hafta içinde sahalara geri dönmesi bekleniyor. 22 Ocak günü sakatlanan Fred'in dönüşü için 4-6 hafta tahmini yapılmıştı. Brezilyalı futbolcunun Kasımpaşa maçında sahalara dönmesinin planlandığı belirtiliyor.


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