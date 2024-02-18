Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin: 8. kez gülen taraf oldu!

Yayınlanma: 18.02.2024 - 17:31

Güncelleme: 18.02.2024 - 17:31

ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko dev derbide kozlarını paylaştı.

Konya'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini sarı-lacivertliler 26-20 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci çeyreği 42-35 üstün kapatan Kanarya, üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sahaya iyice yansıttı. Fenerbahçe Beko, final bölümüne 63-49 önde girdi.

Son çeyrekte Scottie Wilbekin'in etkili oyunuyla rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, parkeden 80-67 galip ayrıldı ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

8. ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 8. kez müzesine götürmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazandı. Bundan sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, şampiyonluğa ulaşamadı.

2009-2010'da, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 72-68 yenerek 43 yıl aradan sonra kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'ı 81-72 mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde Galatasaray'ı 63-57 yenerek kupada şampiyonluk yaşadı.

2015-2016 sezonunda Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup ederek 5. kupasını kaldıran Fenerbahçe, 2019'da Anadolu Efes'e, 2020'de de Darüşşafaka'ya üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.