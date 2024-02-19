Fenerbahçe haftayı yenilgisiz kapadı: 6'da 6!

Fenerbahçe Spor Kulübü, hafta sonu erkek ve kadın futbol, basketbol ve voleybolda çıktığı 6 maçı da kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:34
Fenerbahçe haftayı yenilgisiz kapadı: 6'da 6!
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Fenerbahçe'nin kadın ve erkek takımları hafta sonu çıktıkları maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

FENERBAHÇE YEŞİL SAHADA AMAN VERMEDİ

Fenerbahçe'nin futbol takımı Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ise ALG Spor'u 2-1'lik skorla geçti.

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TÜRKİYE KUPASI'NDA ZAFER

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-67'lik skorla yenerek zafere ulaştı. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ise Beşiktaş'ı 100-37 mağlup etti.

VOLEYBOL DA BİLEKLERİ BÜKÜLMEDİ

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'u 3-0, erkek voleybol takımı ise Zirrat Bankkart'ı 3-0 yenmeyi başardı.


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