Fenerbahçe haftayı yenilgisiz kapadı: 6'da 6!
Fenerbahçe Spor Kulübü, hafta sonu erkek ve kadın futbol, basketbol ve voleybolda çıktığı 6 maçı da kazandı.
Fenerbahçe'nin kadın ve erkek takımları hafta sonu çıktıkları maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
FENERBAHÇE YEŞİL SAHADA AMAN VERMEDİ
Fenerbahçe'nin futbol takımı Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ise ALG Spor'u 2-1'lik skorla geçti.
Göz Atın
TÜRKİYE KUPASI'NDA ZAFER
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-67'lik skorla yenerek zafere ulaştı. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ise Beşiktaş'ı 100-37 mağlup etti.
VOLEYBOL DA BİLEKLERİ BÜKÜLMEDİ
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'u 3-0, erkek voleybol takımı ise Zirrat Bankkart'ı 3-0 yenmeyi başardı.
fenerbahçe haberleri fenerbahçe beko haberleri Fenerbahçe Alagöz Holding haberleri fenerbahçe kadın futbol takımı haberleri Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- CHP'li adayın 'şeyh'le görüntüleri ortaya çıktı
- 'Taksimetreleri kurun...'
- Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti!
- 'İslam devletinin yolu açılır'