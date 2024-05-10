Frosinone - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter, İtalya Serie A'nın 36. hafta karşılaşmasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.
FROSINONE - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
FROSINONE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Antonio Giua'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Frosinone, ligde oynadığı son maçta Empoli deplasmanından 0-0' lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Inter ise deplasmanda karşılaştığı Sassuolo'ya 1-0 mağlup olmuştu.
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