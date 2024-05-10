Frosinone - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter, İtalya Serie A'nın 36. hafta karşılaşmasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:32
Frosinone - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

FROSINONE - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

 Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

FROSINONE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Antonio Giua'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Frosinone, ligde oynadığı son maçta Empoli deplasmanından 0-0' lık beraberlik ile ayrılmıştı. 

Inter ise deplasmanda karşılaştığı Sassuolo'ya 1-0 mağlup olmuştu. 


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