Frosinone - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, İtalya Serie A'nın 25. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:23
Frosinone - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, sahasında Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

Göz Atın
İnter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İnter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lecce - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lecce - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FROSİNONE - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

FROSİNONE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Antonio Giua'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Frasinone, ligde oynadığı son maçta Fiorentina deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 

Roma ise sahasında Inter'e 4-2 mağlup olmuştu. 


Frosinone haberleri roma haberleri serie a haberleri

İlgili Haberler

Roma, De Rossi ile bir başka

Roma, De Rossi ile bir başka
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Roma'dan Renato Sanches açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Roma'dan Renato Sanches açıklaması!
Resmi açıklama geldi! Roma, Angelino'yu kadrosuna kattı...

Resmi açıklama geldi! Roma, Angelino'yu kadrosuna kattı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TV yayın akışı 17 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 17 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!

Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!
TFF'den VAR kayıtları kararı!

TFF'den VAR kayıtları kararı!
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
Serdar Dursun'un eşinden flaş paylaşım: 'Hislerime güveniyorum, Fenerbahçe'yi...'

Serdar Dursun'un eşinden flaş paylaşım: 'Hislerime güveniyorum, Fenerbahçe'yi...'
İstanbulspor, Antalyaspor’dan 1 puanı 90+9’da aldı!

İstanbulspor, Antalyaspor’dan 1 puanı 90+9’da aldı!
Eskişehirli ustadan çiğbörek tarifi: 20 yıldır aynı yöntem ile yapıyor

Eskişehirli ustadan çiğbörek tarifi: 20 yıldır aynı yöntem ile yapıyor
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!