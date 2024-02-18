Frosinone - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma, İtalya Serie A'nın 25. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, sahasında Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.
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FROSİNONE - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
FROSİNONE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Antonio Giua'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Frasinone, ligde oynadığı son maçta Fiorentina deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Roma ise sahasında Inter'e 4-2 mağlup olmuştu.
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