Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Roma'dan Renato Sanches açıklaması!

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, transferde adı Beşiktaş ile anılan Portekizli oyuncu Renato Sanches hakkında konuştu. İtalyan hoca, "Renato bu hafta tüm antrenmanları bizimle birlikte yaptı ve iyileşmesini tamamladı. Onu maç kadrosuna alacağız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:47
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Roma'dan Renato Sanches açıklaması!
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Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Renato Sanches için Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi'den açıklama geldi.

İtalya merkezli Tuttosport'un haberine göre; De Rossi, Portekizli orta sahanın tedavi sürecinin tamamlandığını ve maç kadrosuna dahil edileceğini duyurdu.

Renato Sanches

"ŞU ANDA İYİ DURUMDA"

Daniele De Rossi, Renato Sanches hakkında, "Renato Sanches'in tedavi süreci tamamlandı. Birkaç hafta sahalardan uzak olduğu için her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Renato bu hafta tüm antrenmanları bizimle birlikte yaptı ve iyileşmesini tamamladı. Onu maç kadrosuna alacağız" ifadelerini kullandı.

Genç teknik direktör, "Renato'yu sakin ve psikolojik olarak iyi görüyorum. Geçen yıl yaşadığı sakatlıklardan kesinlikle etkilendi. Şu anda iyi durumda" açıklamasını yaptı.

Portekizli futbolcu bu sezon Roma formasını giydiği 9 maçta 1 gol kaydetti.


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