Frutti Ekstra Bursaspor, Eurocup'ta Promitheas Patras'a 83-80 yenildi
Frutti Ekstra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki mücadelede Yunanistan ekibi Promitheas Patras'a uzatma periyodu sonunda 83-80 yenildi.
Frutti Ekstra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki mücadelede Yunanistan ekibi Promitheas Patras'a uzatma periyodu sonunda 83-80 yenildi.
Dimitris Tofalos Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-12 önde tamamlayan Bursaspor, soyunma odasına 40-30 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı azaltmayı başaran ev sahibi ekip mücadelenin bu bölümünü 53-51 geride tamamladı. Promitheas Patras, son çeyrekte oyuna tamamen ortak oldu ve karşılaşmanın normal süresi 68-68 eşitlikle sona erdi.
Etkili oyununu sürdüren Yunanistan ekibi uzatma periyodunun sonunda mücadeleden 83-80 galibiyetle ayrıldı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Öğretim üyesinden Atatürk'e hakaret
- Buz gibi anlar: Koltuğa değil kanepeye...
- Berat Albayrak'tan yeni hamle
- İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
- Saadet Partisi'nden 'koltuk' krizine ilişkin ilk tepki
- AKP'li Çamlı'nın tepki çeken Anıtkabir paylaşımı
- CHP'den Erdoğan'a yanıt
- Hazır giyimde tarihi zam kapıda
- Saat 09.05'te Türkiye'de hayat durdu
- Vali, Atatürk düşmanını bu karikatürle andı