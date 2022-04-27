Trabzonspor'da Bruno Peres, ameliyat edildi
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve aşil tedonunda yırtık oluştuğu belirlenen Bruno Peres, İstanbul'da ameliyat oldu.
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Bruno Peres, ameliyat edildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Adana Demirspor karşılaşmasında sol aşil tendonunda yırtık oluşan Bruno Peres'in bugün başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.
Ameliyatın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Bruno Peres’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.
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