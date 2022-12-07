Frutti Extra Bursaspor ULEB Avrupa Kupası'nda deplasmanda kaybetti
ULEB Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Umana Reyer'e 78-65 mağlup oldu.
Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında İtalya'nın Umana Reyer ekibine deplasmanda 78-65 yenildi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 üstün geçen İtalyan ekibi, soyunma odasına da 34-31 önde gitti.
Maçın üçüncü çeyreğini 63-48 önde tamamlayan Umana Reyer, salondan 78-65 galip ayrıldı.
Frutti Extra Bursaspor grupta üçüncü kez mağlup olurken, İtalyan ekibi ise beşinci galibiyetini elde etti.
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