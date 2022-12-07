Frutti Extra Bursaspor ULEB Avrupa Kupası'nda deplasmanda kaybetti

07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:11

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında İtalya'nın Umana Reyer ekibine deplasmanda 78-65 yenildi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 üstün geçen İtalyan ekibi, soyunma odasına da 34-31 önde gitti.

Maçın üçüncü çeyreğini 63-48 önde tamamlayan Umana Reyer, salondan 78-65 galip ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor grupta üçüncü kez mağlup olurken, İtalyan ekibi ise beşinci galibiyetini elde etti.