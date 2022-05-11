Frutti Extra Bursaspor - Virtus Bologna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:31

Türk basketbolu için tarihi bir gün daha yaşanacak. Bu sezon yeni bir formatta oynanan turnuvada önemli bir başarı elde eden Frutti Extra Bursaspor, favori olmamasına rağmen, grup aşamasından sonra play-off'larda en önemli şampiyonluk adaylarından Partizan NIS ve Cedevita Olimpija'yı deplasmanda yendi. İspanya'da da MoraBanc Andorra'yı rahat geçen Bursaspor'un finaldeki rakibi ise yıldızlar topluluğu Bologna olacak.

Kadrosunda Milos Teodosic, Kyle Weems, Mam Jaiteh, Marco Belinelli gibi önemli oyuncuları barındıran İtalyan ekibi, sezon sonuna doğru CSKA Moskova'dan ayrılan iki yıldız isim Daniel Hackett ile Tornike Shengelia'yı da kadrosuna dahil etti.

Frutti Extra Bursaspor ile iki yıldır kupanın kıyısından dönen Virtus Segafredo Bologna arasındaki karşılaşma yarın, Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak.

TÜRK TAKIMLARI İKİ KEZ KAZANDI

Türkiye, bu önemli kupayı daha önce iki kez kazanma sevinci yaşadı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Galatasaray 2015-2016 sezonunda, David Blatt'ın başantrenörlüğündeki Darüşşafaka ise 2017-2018 sezonunda kupayı kazandı.

Bursaspor, bu kupayı 3. kez Türkiye'ye getirerek, toplamda da Türk basketboluna Avrupa kupalarındaki 12. zaferi yaşatmaya çalışacak.

KAZANAN TAKIM EUROLEAGUE VİZESİ ALACAK

EuroCup'ı kazanan takım, gelecek sezon Euroleague'de yer alacak. Bursaspor, şampiyon olursa Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda gelecek sezon oynamaya hak kazanacak.