Frutti Extra Bursaspor'dan kadroya ABD'li takviye
ABD'li basketbolcu Aubrey Dawkins, Basketbol Süper Ligi ekibi Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Aubrey Dawkins'i kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki ABD'li forvet Aubrey Dawkins ile anlaşma sağladı. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ABD'li basketbolcu daha önce 2021-2022 sezonunda Türk Telekom forması giymişti.
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