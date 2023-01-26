Frutti Extra Bursaspor'dan kadroya ABD'li takviye

ABD'li basketbolcu Aubrey Dawkins, Basketbol Süper Ligi ekibi Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu.

AA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 20:40
Frutti Extra Bursaspor'dan kadroya ABD'li takviye
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Aubrey Dawkins'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki ABD'li forvet Aubrey Dawkins ile anlaşma sağladı. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD'li basketbolcu daha önce 2021-2022 sezonunda Türk Telekom forması giymişti.


Aubrey Dawkins Frutti Extra Bursaspor Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

NBA'de Alperen Şengün, ikinci kez

NBA'de Alperen Şengün, ikinci kez "triple-double" yaptı
LeBron James NBA tarihine geçti

LeBron James NBA tarihine geçti
NBA'de Los Angeles Lakers geriden gelip kazandı: LeBron James böyle istedi!

NBA'de Los Angeles Lakers geriden gelip kazandı: LeBron James böyle istedi!

En Çok Okunan Haberler