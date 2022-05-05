Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi belli oldu

ULEB Avrupa Kupası'nda finale yükselen Frutti Extra Bursaspor'un rakibi belli oldu. Yarı final karşılaşmasında İspanyol ekip Valencia Basket'i mağlup eden İtalyan kulüp Virtus Bologna, Bursaspor'un rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:10
Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi belli oldu
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ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 mağlup etti ve Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi oldu.

İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna, Frutti Extra Bursaspor ile 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırmıştı.


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