Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi belli oldu

05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:10

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 mağlup etti ve Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi oldu.

İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna, Frutti Extra Bursaspor ile 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırmıştı.