Trabzonspor'dan Denswil için sakatlık açıklaması
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Hollandalı Stefano Denswil'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.
Trabzonspor, Hollandalı savunmacısı Stefano Denswil için açıklama yaptı.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Denswil'in çekilen MR'ında sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Hafta sonu oynadığımız FTA Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR'ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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