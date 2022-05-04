Trabzonspor'dan Denswil için sakatlık açıklaması

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Hollandalı Stefano Denswil'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:44
Trabzonspor'dan Denswil için sakatlık açıklaması
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Trabzonspor, Hollandalı savunmacısı Stefano Denswil için açıklama yaptı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Denswil'in çekilen MR'ında sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Hafta sonu oynadığımız FTA Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR'ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


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