Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıy gelecek.
FULHAM - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
FULHAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Joshua Smith'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı West Ham United'a 2-0 mağlup olmuştu.
Fulham ise Bournemouth deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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