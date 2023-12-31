Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:13
Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıy gelecek.

FULHAM - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

FULHAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Joshua Smith'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı West Ham United'a 2-0 mağlup olmuştu.

Fulham ise Bournemouth deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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