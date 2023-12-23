Fulham - Burnley maçında bir ilk: Premier Lig tarihine geçti!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 19:46

Güncelleme: 23.12.2023 - 19:46

Premier Lig'in 18. haftasında Fulham ve Burnley karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'da oynanan karşılaşmayı Rebecca Welch yönetti.

TARİHTE İLK

Welch, böylece Premier Lig tarihinde bir maçı yöneten ilk kadın Hakem oldu.

Bu sezon Championship'te 4 maçta görev yapan Rebecca Welch, İngiltere 3. ve 4. liglerinde de görev aldı.