İngiltere Premier Lig'de 28 yıl sonra bir ilk: İngilizlerden büyük tepki!
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Wolverhampton - Chelsea mücadelesi tartışmaya neden oldu. İngiliz taraftarlar maçın tarihi nedeniyle lig yönetimine tepki gösterdi.
İngiltere Premier Lig'de 28 yıllık gelenek bu yıl sona eriyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea'nin ligin 18. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacağı maçın tarihinin 24 Aralık Pazar günü olarak açıklanması taraftarların tepkisine yol açtı.
İNGİLİZLERDEN LİG YÖNETİMİNE TEPKİ
İngiliz taraftarlar karşılaşmanın Noel arifesine denk gelmesi nedeniyle lig yönetimini eleştirdi.
Açıklanan fikstür nedeniyle, Premier Lig organizatörleri ve yayıncı Sky Sports, İngiliz taraftarlar tarafından Noel arifesini 'mahvetmekle' suçlandı.
"FUTBOLU ÖLDÜRÜYOR"
İngiliz taraftarlar, X'teki (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri kullandı :
"Evimde ve deplasmanda Chelsea'yi izlemeyi kesinlikle seviyorum ama Noel arifemi futbol oynayarak geçirmeyi hayal bile edemiyorum. Aile her zaman önce gelir."
"Sky Sports, maçlara gerçekten katılan taraftarları hiç düşünmeden futbolu öldürüyor."
"Noel arifesinde Wolves'a seyahat eden bir Chelsea taraftarı olduğunuzu düşünün (ulaşım kabusu). Stadyumların dolu olmasını istemiyorlar mı?"
"Neden Wolves-Chelsea maçının bu yıl Noel arifesinde oynanmasında ısrar ediyorsunuz!!!? Açgözlü EFFS."
Wolverhampton - Chelsea mücadelesinin 24 Aralık Pazar günü TSİ 16:00'da oynanacağı açıklanmıştı.
SON OLARAK 28 YIL ÖNCE YAŞANMIŞTI
Noel arifesinde oynanan Premier Lig'deki son maç 1995 yılında gerçekleşmişti.
Leeds United, 24 Aralık 1995 yılında kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 3-1 mağlup etmişti.
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