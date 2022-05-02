Fulham Championship'ten Premier Lig'e çıktı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:53

Daha önce Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Fulham sahasında Luton Town'ı 7-0 yenerek Championship'te şampiyonluğunu ilan etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 29'da Cairney, 39'da Tete, 54'te Carvalho, 65'te Reid, 79'da Seri, 62 ve 90+2'de Mitrovic kaydetti. Fulham bu galibiyetle puanını 90 yaptı. Siyah-beyazlılar 45 maçta 106 gol atarken gollerin 43'ü Mitrovic'ten geldi.

Premier Lig'e çıkmak için play-off mücadelesi veren Luton Town ise 72 puanda kaldı.



