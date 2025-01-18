Fulham, Leicester deplasmanında rahat kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında Fulham, deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup etti.

Fulham, Leicester deplasmanında rahat kazandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 21:24

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında Fulham, Leicester City'ye konuk oldu. King Power Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri dakika 48'de Emile Smith Rowe ile dakika 68'de Adama Traore kaydetti.

Fulham, bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Leicester City, 14 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Fulham, Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City, Tottenham deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Leicester City #İngiltere Premier Lig #fulham
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler