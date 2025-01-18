Fulham, Leicester deplasmanında rahat kazandı!
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında Fulham, deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında Fulham, Leicester City'ye konuk oldu. King Power Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Fulham'a galibiyeti getiren golleri dakika 48'de Emile Smith Rowe ile dakika 68'de Adama Traore kaydetti.
Fulham, bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Leicester City, 14 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Fulham, Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City, Tottenham deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Leicester City #İngiltere Premier Lig #fulham
Spor Haberleri
- Thomas Reis: Rakibimiz 11 kişiden fazlaydı
- Beşiktaş'tan Erdem Can'a tepki!
- Liverpool'a Darwin Nunez hayat verdi!
- Crystal Palace, West Ham'ı Mateta ile yıktı
- Darüşşafaka Lassa, sahasında hata yapmadı
- Okan Kocuk: Yanımıza yaklaştırmadık
- Samsunspor'dan maç sonu hakem tepkisi
- Fulham, Leicester deplasmanında rahat kazandı!
- Servet Çetin'den kulüp yönetimine sitem!
- Çorum FK sahasında rahat kazandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin açıklamaları sahaya nasıl yansıdı?
- Cinsel içerikli videolar çeken karı-koca tutuklandı
- PKK Suriye’nin Silahlı Kuvvetleri Oluyor
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat nakledilecek
- İstanbul'da berber ücretlerine dev zam!
- CHP ne yapmalı?
- Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi
- Ölü ve yaralılar var!
- Kılıçdaroğlu’ndan videolu mesaj
- Cem Yılmaz'ın yeni evi dudak uçuklattı!