Furkan Onur Akyüz, Karagümrük'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Furkan Onur Akyüz, kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 20:06
Furkan Onur Akyüz, Karagümrük'e transfer oldu
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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Furkan Onur Akyüz, kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç file bekçisi, kariyerini Trendyol 1. Lig'de sürdürecek.

Fenerbahçe alt takımlarında toplam 36 maçta forma giyen Furkan Onur Akyüz, 2 kere de Fenerbahçe A Takım formasını terletti.


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