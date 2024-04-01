Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi nedir?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlar nedeniyle yapılan sevk raporlarını açıkladı. Peki, Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:27
Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi nedir?
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Trendyol Süper Lig'de 30. haftada Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili PFDK sevkleri belli oldu. Peki, Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi nedir? 

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI'NIN 45. MADDESİ NEDİR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesinin kapsamı; Müsabakanın başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel olan kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır

45. MADDEDE HANGİ CEZALAR YER ALIYOR?

MADDE 45 – KAVGA

Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen

(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 390.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 39.000.- TL’den 180.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.500.-TL’den 78.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 39.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.


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