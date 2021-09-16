Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nde usulsüzlük iddiası

16 Eylül 2021 Perşembe, 13:49

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin genel başkanlığına yeniden Abdurrahman Arıcı seçildi. Hakem ve Gözlemcilerin, hak ve hukuklarının korunması için var olan derneğin başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığına dair ortaya atılan iddialar bulunmakta.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) seçimli 13'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Başkan seçiminin yapıldığı toplantıda oy kullanan 536 delegeden 285 oyu alan Abdurrahman Arıcı derneğin yeniden Genel Başkanı oldu. Karşısındaki rakip seçimden bir hafta önce adaylığını açıklayan ve 202 oy alan Hamza Mısır’dı.

Belirtilen yasalar gereği bir kişinin başkan adayı olabilmesi için 68 yaşını aşmaması gerekiyor. Bu durumda Abdurrahman Arıcı nasıl yeniden başkan seçildiği ise merak ediliyor.

Ayrıca TFF Temsilciler Kurulu Başkanı olan Arıcı, aynı zamanda TFF Olağan Genel Kurulu'nda Hakem Derneği'ni temsil etme yetkisine sahip değil. Yaşı gereği hakem ve gözlemciliği biten Abdurrahman Arıcı'nın yeniden başkan seçilmesi mümkün değildi. Başkanlığın sağlanması için mentörlük yaşı TFF Yönetim Kurulu Talimatı'yla 70'e çıkartıldı. Tartışmalar da bundan sonra başladı.

ARICI'NIN ADAYLIĞI YASAL MI?

MHK talimatının 72.nci maddesi konuyu net bir şekilde özetliyor. Maddede 'Aktif olarak Futbol branşında faaliyeti bulunan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarda fahri ve profesyonel yönetici. Teknik adam, futbolcu, sağlık ekibi çalışanı ve TFF TEMSİLCİSİ OLMAMAK' sözlerine yer verilmiş.

Talimat incelendiğinde TFF Temsilcisi olan bir kişinin Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin başkanı olamayacağı anlaşılmaktadır.

Ayrıca MHK talimatlarının yaş hesaplamasında "Sezon içerisinde yaş sınırını aşanlar sezon sonuna kadar kadroda kalır, sezon sonu kadrolarını kaybederler" maddesi yer alıyor. (Arıcı 2020-2021 sezonu içerisinde yaş sınırını aştığı için kadrosunu sezon sonuna kadar korumuştur ve daha sonra üyeliği kendiliğinden sona ermiştir.) Arıcı'nın TFF tarafından vizesi yenilenmediği için seçime katılmasının da önü tıkanıyor. Hamza Mısır'ı destekleyen delegeler ise TFF'den vize sözleşmesini istediklerini ancak böyle bir sözleşme olmadığı için kendilerine verilmediğini belirtiyorlar.

Merak edilen ise MHK yetkilileri bu talimatı gözden mi kaçırdı, TFF kurullarına eksik bilgi mi sunuldu, ya da bu durum görmezden mi gelindiği.

Bu tartışmaların gölgesinde seçime gidiliyor ve Hamza Mısır ile Abdurrahman Arıcı başkanlık için yarışıyor.

SEÇİM GECESİ NE YAŞANDI?

Divan başkanı TFFHGD Genel başkan adaylarına 'gündem maddeleri arasında yok' diyerek Genel Başkan adaylarına kendilerini tanıtarak projelerini anlatma ve konuşma fırsatı vermiyor. Yani seçimde Abdurahman Arıcı’nın tek rakibi pozisyonunda olan Hamza Mısır, Genel Kurul'da konuşturulmuyor. Yeniden seçilen genel başkan teşekkür konuşmasında; ilişiği kesilenler için “Bunları ben temizledim” diyor. O konuşmalar ise kameralara yansıyor.

SERVET YARDIMCI'NIN KAYINBİRADERİ ARICI'YA OY İSTİYOR

İddialar arasında dernekte uzun süre aktif faaliyet gösteren haber kaynağımız AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri delegelerini makamına çağırarak Abdurrahman Arıcı’ya oy vermeleri yönünde telkinlerde bulunduğunu söylüyor. TFF Dış İlişkiler Kurulu Üyesi olan ve tarafsız olması gereken Abdurrahman Arıcı'nın kızı Buse Arıcı salonda yer alıyor ve oy verecek hakemlerle özel görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ayrıca oy kullanacaklara 2 adayın pusulası verilerek 'kullanmadığınız oy pusulasını geri getirin' denilerek kullandıkları oyun açığa çıkması sağlanıyor.

Bir başka haber kaynağı ise, seçimde tarafsız olması gereken MHK üyesi Ahmet Erdoğan'ın seçimin yapıldığı otele Trakyalı delegelerin arabasıyla geldiğini söylüyor.

İddiaya göre, seçim günü seçimle hiçbir ilgisi olmayan 15 civarında TFF temsilcisinin salonun en ön saflarında seçimi takip ederek oy kullanacakları baskı altına almaya çalışıyor. Delege, aynı zamanda bu temsilcilerin TFF Yönetim Kurulu Yetkilileri'yle ticari ilişkileri olduğu da belirtiyor.

TFF Başkan Vekili olan Servet Yardımcı'nın kayınbiraderi ise seçimin yapıldığı otelde delegelerle tek tek görüşüyor ve Arıcı'ya oy istiyor. Aday olması yönetmelik ve tüzüğe göre mümkün olmayan Abdurrahman Arıcı'nın aday ve başkan olmasını TFF yönetimi sağlıyor.