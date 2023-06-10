Futbol kulüplerinden Elmadağ'daki patlamada ölen işçiler için başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 13:06

Güncelleme: 10.06.2023 - 13:06

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yayılan alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilirken; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 5 işçi hayatını kaybetti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu ve futbol kulüpleri, hayatını kaybeden yurttaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF ve futbol kulüplerinin yayımladığı başsağlığı mesajları şu şekilde:

TFF: "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlama sonucunda can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Ankaragücü: "MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

Fatih Karagümrük: "MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

Fenerbahçe: "MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."

Galatasaray: "MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda gerçekleşen patlamada şehit olan işçilerimize Allah’tan rahmet; milletimize ve kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Gençlerbirliği: "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."