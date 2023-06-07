Beşiktaş yönetiminden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert yanıt

Yayınlanma: 07.06.2023 - 07:32

Güncelleme: 07.06.2023 - 07:32

Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. yöneticisi Kerem Gürel, sosyal medya hesabından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Gürel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri sarf etti;

"Üç gün boyunca dişlerinizi fırçalamayıp bir ortama girdiğinizde, sizdeki kötü koku siz hariç ortamdaki herkesi rahatsız eder, sadece siz farkına varmazsınız.

Avrupa'da örnekleri olmasına, kural kitapçığında yazmasına rağmen hala normalize ettiğiniz, tuttuğunuz takımın başkanıyla ortak dilde yaptığınız açıklamaları yukarıdaki örneğe benzetiyorum. Herkes ne kadar adaletsiz ve kokuşmuş bir tavırda olduğunuzu biliyor. Sadece siz ve takımınız farkında değil.

Bu ülkede hiç bir takımın sizin kayırmanıza ihtiyacı yok. Sizden tek beklenen adaletli olmanızdı, bunu da beceremediniz. Size düşen bundan sonra istifa etmek, adaleti sağlayacak kişilere bu görevi teslim etmektir."