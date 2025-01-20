Futbol şehitleri 36. ölüm yıl dönümlerinde anıldı
Samsunspor’un futbol şehitleri 36. ölüm yıl dönümlerinde törenle anıldı.
20 Ocak 1989’da Malatyaspor deplasmanına giderken Havza’da yaşanan elim kaza sonucunda Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan, Mete Adanır, Zoran Tomic, Muzaffer Badalıoğlu ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.
Kırmızı Beyazlı formaya siyahın eklendiği 20 Ocak 1989 kazasında kaybedilen ve herkesi acıya boğan futbol şehitleri için anma töreni 19 Mayıs Stadyum önü Şehitlik Anıtı'nda başladı. Ardından, Asri ve Kıranköy'de futbol şehitleri ve Samsunspor'a emek vermiş kişilerin mezarları ziyaret edildi. Daha sonra ise Kan Bağışı için Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Kan Bağışı İstasyonu’na gidilecek.
Akşam ise SBB Sanat Merkezi'nde (Atakum) Sergi ve Anma Programı düzenlendi. Anma törenlerine Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti başkanları, protokol üyeleri, Samsunspor Kulübü yöneticileri, futbolcular ve yurttaşlar katıldı.
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