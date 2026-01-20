Futbol şehitleri mezarları başında anıldı

Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989'da yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar ise yaralanarak sakat kalmıştı. Kazanın 37. yıl dönümünde mezarlıklarda tören düzenlendi.

Kazanın 37. yıl dönümünde Asri ve Kıran Mezarlıkları'nda tören düzenlendi. Tören ilk olarak Asri Mezarlıkta Nuri Asan'ın kabri başında başladı. Daha sonrasında ise, aynı kazada sakat kalan, Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, Yüksel Ozan, Tarık Kaptan kabirlerine çelenk bırakılarak, dua edildi. Son olarak, ise otobüs şoförü Asım Özkan'ın Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan kadrinde dualar okundu.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Bugün her yıl tazelenen acılarımızla, 37 yıl evvel kaybettiğimiz canları bir kez daha anmak için bir arada bulunuyoruz. Taze, sanki bugün olmuş gibi acılarını yüreğimizde hissettiğimiz bu çok kıymetli futbol şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Onların bıraktığı mirasla, şanlı bayrağımızdan aldığımız renklerle ve de Atatürk'lü armamızla sahada verdiğimiz onurlu mücadelemizle her geçen gün teslim aldığımız bu bayrağı daha yukarıya taşımanın azmi ve kararlılığı içinde olacağız. 37 yıl evvel kaybettiğimiz bu canlarımızın sadece Samsun’umuzu değil, tüm futbolseverleri ve ülkemizin bütün insanlarını derinden üzmüştür. Acılarını her 20 Ocak'ta yinelemekle birlikte en önemli olay, onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak olacaktır. Biz de bugün burada her yıl olduğu gibi kabirlerinin başında bu sözü veriyoruz ki bize bırakılan bu emanet gerçekten ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına ve Samsunspor sevdalılarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Ayrıca anma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç, Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, TFF Samsun Bölge Müdürü Hasan Özbulut, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Şener Aydın, Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan'ın yanı sıra eski futbolcular, altyapı oyuncuları ve taraftarlar katıldı.