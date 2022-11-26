Futbolcu Vurya Gafuri kimdir? Vurya Gafuri neden tutuklandı?

26 Kasım 2022 Cumartesi, 12:11

İran'da Futbol Birinci Lig ekiplerinden Huzistan Fulad takımının oyuncusu Vurya Gafuri'nin, "İran Ulusal Futbol Takımı'na hakaret ve rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlarından tutuklandığı bildirildi.

VURYA GAFURİ KİMDİR?

Vurya Gafuri 20 Eylül 1987 tarihinde İran'da doğdu. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Pas Hamedan kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Shahrdari Tabriz, Naft Tehran, Sepahan ve Esteghlal kulüplerinde oynadı. İran millî futbol takımının 2015 AFC Asya Kupası kadrosunda yer aldı.

VURYA GAFURİ NEDEN TUTUKLANDI?

Vurya Gafuri, İran'da genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolar sırasında güvenlik güçlerinin müdahalelerini ve ülke yönetiminin tutumunu eleştiriyordu.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İranlı yetkililer ise bu kişilerin güvenlik güçlerince değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü ve "gösterilerle ilgisi olmayan olaylar sonucu hayatını kaybedenlerin de uluslararası medyada gösterilerde ölmüş gibi yansıtıldığını" ifade ediyor.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.