Yunanistan'a kaçmaya çalışırken saplandığı bataklıkta yakalanan FETÖ sanığı tutuklandı
Edirne'den Yunanistan'a kaçarken saplandığı bataklıkta yakalanan eski teğmen Abdullah Aslan tutuklandı.
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Harabe Bölgesi'nde önleyici kolluk devriyesi yapan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu ekipleri, birinci derece askeri bölgede, 2'si erkek 4 kişiyi gözaltına aldı.
Akşam saatlerinde sazlık alanda yanlarında bot ile yakalanan şüpheliler, turistik gezi için bölgede bulunduklarını iddia etti.
Kimlik kontrolünü yapan ekipler, şüphelilerden eski teğmen Abdullah Aslan'ın, 26 Haziran 2020'de karara bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu belirledi.
Daha önce hakkında hüküm veren Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine video konferans aracılığıyla bağlanan sanık Aslan, sınıra gezme amacıyla gittiğini ileri sürdü.
Yurtdışına kaçma niyetinde olmadığını belirten Aslan, "Akşamüstü kayboldum, sazlıklara saplandım. Askeri yasak bölge olduğunu daha sonra öğrendim. Yurt dışına çıkma amacım yoktu. Adli kontrol tedbirini ihlal ettiğimi düşünmüyorum. Hakkımızda tutulan tutanağı kabul etmiyorum. Bataklığa saplanmıştık, yanımızda bot yoktu" ifadelerini kullandı.
Mahkeme, birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada yakalanan sanığı, "adli kontrol şartını" ihlal ettiği gerekçesiyle tutukladı.
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