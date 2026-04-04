'Futbolda bahis' soruşturması: Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek için karar verildi

4.04.2026 11:06:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Futbolda bahis" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada Fenerbahçeli futbolcu Yüksek hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fenerbahçeli futbolcu Yüksek hakkında takipsizlik kararı verildi.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK"

Savcılık, "6222 sayılı yasaya muhalefet" ve "dolandırıcılık" suçlarından Yüksek hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Kararda, Yüksek'in maçın seyrine doğrudan ya da dolaylı etkisi olacak şekilde bahis yaptığına dair delil bulunmadığı, yasal bahis sitelerinde kupon yaptığına dair veri olmadığı kaydedildi.​​​​​​​

