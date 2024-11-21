Futbolda görülmemiş olay: Aynı günde 3. teknik direktör!
İtalya 4. Futbol Ligi (Serie D) ekibi Piacenza, bir günde 2 teknik direktörü görevden alarak eşine az rastlanır bir işe imza attı.
İtalya futbolu bu kez şaşırtan bir gelişmeyle gündeme geldi. Serie D ekiplerinden Piacenza'da alınan kararlar futbol kamuoyunu şaşırttı.
NTV Spor'un haberine göre, Piacenza Kulübü, aynı günde iki teknik direktörü sırayla görevden aldı.
İKİ TEKNİK DİREKTÖR BİRDEN GÖREVDEN ALINDI
Olay 19 Kasım günü yaşandı. Piacenza Kulübü, teknik direktör Carmine Parlato'yu sportif direktör Alessio Sestu ile birlikte görevden aldığını duyurdu.
Aynı gün içerisinde kulüp teknik direktör Simone Bentivoglio'yu göreve getirdi. Ancak bu karara taraftarlardan yoğun tepki geldi. Bentivoglio, 2011 yılında şike skandalına adı karışan isimlerdendi. Bunun üzerine Piacenza taraftarın tepkisiyle teknik direktörü aynı günde görevden aldı.
AYNI GÜNDE 3 TEKNİK DİREKTÖR
Stefano Rossini, Piacenza'da aynı gündeki 3. teknik direktör olsa da görevin güncel sahibi oldu.
Serie D'de mücadele eden takım, 12 lig maçı sonunda 14 puanla ligin 11. sırasında yer alıyor.
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