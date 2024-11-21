KAP'a bildirildi: Galatasaray'ın güncel borcu belli oldu!

Galatasaray Spor Kulübü, güncel borç miktarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP'a bildirildi: Galatasaray'ın güncel borcu belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 19:47

Galatasaray Spor Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu.

Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre; güncel borç tutarının 14 Milyar 238 Milyon 942 Bin 164 TL olduğu ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray, 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 123 milyon TL kar açıkladı.


Etiketler: #galatasaray #borç #KAP

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