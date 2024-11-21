Alex de Souza'dan Galatasaray açıklaması: 'Bütün ülke onları destekliyor'

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, katıldığı bir yayında açıklamalarda bulundu. Alex de Souza, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Brezilyalı oyuncu Gabriel Sara hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Alex de Souza'dan Galatasaray açıklaması: 'Bütün ülke onları destekliyor'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 19:11

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Galatasaray'ın formu ve Okan Buruk'un performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Alex, "Okan Buruk'u ve Galatasaray'daki başarılarını takip ediyorum. Sadece oradaki değil, oradan önce çalıştığı takımlarda da kendisini takip ediyordum. Okan Hoca'nın iyi bir geçmişi, Galatasaray'ın da iyi bir tarihi var. Bütün ülke onların başarılarını destekliyor" ifadelerini kullandı.

"SARA'YI ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TANIYORUM"

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara hakkında konuşan Alex, "Gabriel Sara'yı çocukluğundan beri tanıyorum. Onu sonradan tanıyanlar için performansı sürpriz olmuş olabilir ama ismi Galatasaray ile anılmaya başladığında dahi onun Galatasaray'da çok başarılı olacağını biz çoktan biliyorduk" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #Alex de Souza #okan buruk #galatasaray

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