Futbolda kıta şampiyonları Arjantin ile İtalya haziranda karşılaşacak
Futbolda son Avrupa şampiyonu İtalya ile Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin, gelecek yıl haziran ayında maça çıkacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ile iş birliğini artırmak amacıyla iki kıtanın şampiyon milli takımlarının karşılaşması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2020 Avrupa Şampiyonu (EURO 2020) İtalya ile 2021 Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin, 2022 Haziran ayında karşılaşacak. Maçın nihai tarihi ve oynanacağı stat ise daha sonra açıklanacak.
İki uluslararası futbol kurumu arasında yapılan anlaşmaya göre, iki kıtanın şampiyon milli takımlarının birbiriyle yapacağı maçlar bir kez ile sınırlı kalmayacak ve bu turnuva en az 3 kez düzenlenecek. Taraflar, İngiltere'nin başkenti Londra'da ortak kullanımlı bir ofis de açacak.
FIFA'nın, Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi fikrini gündemine almasının ardından UEFA ve CONMEBOL, buna karşı olduğunu duyurmuştu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!
- O hâkim İBB avukatı çıktı
- Bitcoin 10 katına çıkabilir
- Masadaki ikinci kişi ortaya çıktı!
- AKP'nin gizli seçim planı
- Dolar/TL'de tüm gözler saat 13.30'da
- Cebine binlerce dolar koymuşlardı
- BioNTech mi, Sinovac mı?
- Kapanma olacak mı?