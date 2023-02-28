Futbolda siyaset kavgası

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 04:00

Deprem felaketi sonrası yaşanan organizasyon bozukluğunun yanı sıra Kızılay çadırlarının AHBAP’a parayla satılması, Süper Lig erteleme maçlarında yoğun biçimde protesto edildi. MHP ve AKP kanadı ise geçmişte futbola yapılan müdahaleleri unutup tribünlerdeki “Hükümet istifa” sloganlarını “siyasi” olarak değerlendirdi.

BAHÇELİ KIZDI AYRILDI

Beşiktaşlı olduğu bilinen iktidar ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli, Siyah-Beyazlı tribünlerindeki protestoları siyasi bulduğunu Twitter’dan açıkladı, kulüp üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Bahçeli’nin ardından birçok MHP ve AKP’li siyasetçi kulüple ilişiğini kestiğini açıkladı.

KULÜPLERI KİM TETİKLEDİ?

Sosyal medyada, muhalefet kanadı Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarların tribün protestosuna destek verirken, Saray’a yakın kaynakların, “yakın oldukları” kulüplere, yaşananları protesto etmeleri için “rica telefonu” açtığı öne sürüldü. Bu gelişmelerin hemen ardından ilk tepki kulüp başkanlığını geçmiş dönem AKP milletvekili aday adayı Ali Çamlı’nın yaptığı Kayserispor’dan geldi. Kulübün, “Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır.

Tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklaması futboldaki siyaset kavgasını başlattı.

HAKARET YAĞDIRDILAR

İstifa seslerine 2. tepkiyi başkanı 2015 AKP milletvekili aday adayı olan Konyaspor gösterdi. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, milletvekili aday adayı olmuş ancak adaylaşamamıştı. Eş zamanlı olarak, başkanlığını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağabeyi Hasan Çavuşoğlu’nun yaptığı Alanyaspor’un tepki metnindeki, “Futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz” sözü dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ben kurdum” dediği Başakşehir FK “Farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenler” ifadesinin bulunduğu açıklamayla sloganları kınadı. Başakşehir’in başkanlığını AKP’nin yerel yönetimlerdeki önemli ismi Göksel Gümüşdağ yapıyor. Gümüşdağ aynı zamanda Erdoğan ailesinin yakını. l Başkanlığını Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Aksar’ın yaptığı Ümraniyespor ile Sivas da resmi hesaplardan istifa söylemlerine tepki gösterdi. Adana Demirspor kulüp olarak açıklama yapmazken adı tank palet fabrikasıyla gündeme gelen Ethem Sancak’ın kulüp başkanlığı yapan akrabası Murat Sancak, spora siyaset karıştırılmamasını isteyen görüş belirtti. Depremde futbolcusunu yitiren Yeni Malatyaspor da iktidarın yanında durdu.