Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir? Kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

27 Ekim 2021 Çarşamba, 16:38

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı görevinden istifa eden Serdar Tatlı'nın ardından, koltuğa Ferhat Gündoğdu'nun getirildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama sonrası, Ferhat Gündoğdu merak konusu oldu. Peki Ferhat Gündoğdu kimdir? Bütün detaylar haberimizde...

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür.

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.

Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.

Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir.

Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise master yaptı.

Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.